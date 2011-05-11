Украинские металлурги увеличили производство на 1-6%

Украинские металлурги за январь-апрель 2011 года увеличили производство основных видов продукции на 1-6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сегодня на балансовом совещании представителей предприятий ГМК в Днепропетровске.

По его словам, за 4 месяца т.г. метпредприятия произвели 9,543 млн. тонн чугуна, что на 1% больше, чем по итогам января-апреля прошлого года.

Производство стали за указанный период выросло на 6% – до 11,673 млн. тонн, производство общего проката – на 6%, до 10,954 млн. тонн.