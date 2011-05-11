Ведомство, курирующее ГМК, возможно, будет создано через 2 месяца – Харахулах

Ведомство, курирующее горно-металлургическую отрасль, возможно, будет создано через 2 месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

Он сказал, это стало известно из неофициальной информации, поступившей из правительства.

«До сих пор неизвестно, какая структура будет на уровне государственных органов власти заниматься вопросами промышленности, в том числе горно-металлургического комплекса. Будет ли эта структура создана при Минэкономики, будет ли это какое-то самостоятельное структурное подразделение, или же вообще ничего не будет, - пока нет никакой конкретики», - сказал В. ХАРАХУЛАХ.

По его словам, 13 мая т. г. должен быть подписан акт о ликвидации Министерства промышленной политики Украины.

Как сообщал УНИАН, административная реформа предусматривает ликвидацию Минпромполитики и передачу функций министерства новому ведомству. Ранее сообщалось, что правоприемником Минпромполитики станет Государственное агентство по управлению корпоративными правами и имуществом при Министерстве экономики.