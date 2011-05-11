Металлурги в июне планируют нарастить объемы производства на 1,8-3,6%

В июне 2011 года металлурги Украины планируют нарастить объемы производства продукции на 1,8-3,6% по сравнению с апрелем т.г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

В частности, производство чугуна планируется увеличить на 3,6% – до 2,5 млн. тонн, стали – на 2%, до 3,07 млн. тонн, проката – на 1,8%, до 2,73 млн. тонн.

Для обеспечения запланированных на июнь объемов производства металлургам потребуется 625 тыс. тонн аглоруды, 1,54 тонн концентрата, 360 тыс. тонн агломерата, 900 тыс. тонн окатышей, 990 тыс. тонн известняков, 1,3 млн. тонн металлургического кокса, 580 тыс. тонн металлолома.

Распределением «Укррудпрома» заявки метпредприятий на июнь по известнякам и железорудному сырью обеспечиваются полностью. Частично потребность металлургов в железорудном сырье закроется импортом окатышей в объеме 30 тыс. тонн и аглоруды в объеме 100 тыс. тонн. О намерении импортировать сырье заявили Алчевский и Днепровский меткомбинаты.

По распределению «Укркокса» потребность метпредприятий в коксе на июнь обеспечивается полностью. При этом, исходя из ожидаемых поставок украинских углей в объеме около 1,4 млн. тонн, необходимо завезти по импорту еще 700 тыс. тонн углей для коксования. Как сообщал УНИАН, план на май т.г. предполагает производство 2,64 млн. тонн чугуна, 3,16 млн. тонн стали и 2,87 млн. тонн проката.