Украинские угольщики сократили поставки углей для коксования на 5%

За 4 месяца 2011 г. украинские угольщики поставили на отечественные коксохимические предприятия 6,2 млн. тонн углей для коксования, что на 5% меньше объема поставок за 4 месяца 2010 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании предприятий ГМК сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

В апреле на КХЗ поступило 1,5 млн. тонн украинских углей для коксования, что на 70 тыс. тонн (на 4,5%) меньше, чем в марте.

Объем импортных поставок коксующихся углей за 4 месяца 2011 г. остался на уровне 4 месяцев 2010 г. - 3,1 млн. тонн. В апреле завоз углей по импорту сократился относительно марта на 200 тыс. тонн (на 22%) - до 700 тыс. тонн

За 4 месяца 2011 г. металлургам поставлено 4,966 млн. тонн кокса (96% от расчетной балансовой потребности и 100% к уровню поставок в январе-апреле 2010 г.).

При этом по импорту в апреле было завезено 10 тыс. тонн кокса, а за 4 месяца 2011 г. — 35 тыс. тонн против 140 тыс. тонн в январе-апреле 2010 г.

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ по данным на 1 мая составляли около 600 тыс. тонн.