ЮГОК за 4 месяца нарастил производство железорудного концентрата на 15%

ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК, г. Кривой Рог) в январе–апреле 2011 г. нарастило относительно января-апреля 2010 г. производство железорудного концентрата на 15%, или на 429 тыс. тонн, - до 3,289 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

За указанный период ЮГОК произвел 608 тыс. тонн агломерата, что на 17,6%, или на 130 тыс. тонн, меньше, чем в январе-апреле 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) является одним из основных производителей железорудного сырья – концентрата и агломерата – в Украине.

В настоящий момент основными акционерами ОАО «ЮГОК» являются ЗАО "Смарт-холдинг" и компании-собственники Evraz Group.

ЮГОК по итогам 2010 г. нарастил производство железорудного концентрата на 25,6,7% – до 8,980 млн. тонн, производство агломерата увеличилось на 49,6% – до 1,655 млн. тонн.