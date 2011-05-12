В Украине производство ЖРС выросло на 1-3%, окатышей - сократилось на 4%

В Украине за январь-апрель 2011 г. производство основных видов железорудного сырья (ЖРС) выросло относительно января-апреля 2010 г. на 1-3%, производство окатышей сократилось на 4%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

За 4 месяца т. г. объемы производства железной руды выросли на 3%, или на 754 тыс. тонн, - до 25,759 млн. тонн.

Производство железорудного концентрата увеличилось на 3%, или на 668 тыс. тонн, - до 21,329 млн. тонн.

Производство агломерата выросло на 1% (на 141 тыс. тонн) — до 13,698 млн. тонн.

Производство окатышей сократилось на 4%, или на 303 тыс. тонн, - до 7,034 млн. тонн.

По данным объединения «Металлургпром», в январе-апреле 2011 г. украинские горнорудные предприятия экспортировали 10,9 млн. тонн ЖРС, что на 10% больше, чем за 4 месяца 2010 г.