В Украине за 4 месяца производство стальных труб выросло на 49%

В Украине в январе-апреле 2011 г. производство стальных труб выросло относительно января-апреля 2010 г. на 49%, или на 244 тыс. тонн, - до 741 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении „Металлургпром”.

665,4 тыс. тонн труб произведено на трубных предприятиях, 75,2 тыс. тонн – на 2 металлургических заводах.

Днепропетровский завод «Коминмет» за 4 месяца т. г. произвел 56,2 тыс. тонн труб против 51,1 тыс. тонн по итогам 4 месяцев 2010 г.

ММК им. Ильича произвел 19 тыс. тонн труб против 27,5 тыс. тонн.

Производство на ООО «Интерпайп Нико Тьюб» за январь-апрель т. г. увеличилось на 40% - до 118,4 тыс. тонн.

Нижнеднепровский трубный завод нарастил производство на 27,5% - до 132,6 тыс. тонн.

Днепропетровский трубный завод увеличил производство на 44% - до 38,8 тыс. тонн.

Луганский трубный завод нарастил производство на 18% - до 78,4 тыс. тонн стальных труб.

Объемы производства на Новомосковском трубном заводе в январе-апреле 2011 г. увеличились по сравнению с январем-апрелем 2010 г. почти на 20% - до 65,8 тыс. тонн.

В 2010 г. производство стальных труб в Украине выросло относительно 2009 г. на 10,6% - до 1,759 млн. тонн.