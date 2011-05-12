За 4 месяца прирост промпроизводства в Украине составил около 10% - Азаров

За 4 месяца этого года прирост промышленного производства в Украине составил около 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на расширенном заседании Совета предпринимателей при Кабинете министров.

«За 4 месяца прирост промышленного производства составил порядка 10%», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что прирост сельскохозяйственного производства за этот же период был неплохим. «Есть хорошие виды на урожай», - отметил глава правительства.

Кроме того, Н.АЗАРОВ сообщил, что за январь-март 2011 года экспорт украинской продукции увеличился на 50%.

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в марте текущего года по сравнению с мартом 2010 года составил 8%, в январе-марте 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 9,7%.

Рост промышленного производства в Украине в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в январе-декабре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года рост промпроизводства составил 11%.

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