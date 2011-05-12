Объемы промпроизводства в ЕС в марте незначительно сократились

Брюссель. Промышленное производство в странах зоны евро в марте 2011 года сократилось на 0,2% по сравнению с февралем т.г., во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 0,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Согласно сообщению, по сравнению с мартом 2010 года в марте т.г. промпроизводство выросло на 5,3% в зоне евро и на 4,6% – в ЕС-27.

В марте т.г. по сравнению с февралем производство в энергетическом секторе снизилось на 0,7% в зоне евро и на 1,4% – в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов не изменилось в еврозоне и выросло на 0,1% в ЕС-27, товаров непродолжительного использования – сократилось на 0,7% в зоне евро и на 0,8% – в ЕС-27.

Производство товаров длительного использования выросло на 0,1% в еврозоне и на 0,3% – в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров сократилось на 0,9% в еврозоне и на 1,1% – в ЕС-27.

В марте т.г. наибольший рост промпроизводства по сравнению с февралем зафиксирован в Эстонии (2,8%), Словении (2,2%), Люксембурге (1,9%) и Латвии (1,4%), наибольшее снижение – в Литве (-4,6%), Дании (-1,7%), Финляндии (-1,1%), Ирландии и Испании (по -1%).

В марте т.г. по сравнению с мартом 2010 года производство в энергетическом секторе снизилось на 2,2% в еврозоне и на 3,2% – в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов выросло на 7,5% в обеих зонах. Производство в сфере товаров непродолжительного использования сократилось на 0,6% в обеих зонах, производство в сфере товаров длительного использования выросло на 2,4% в еврозоне и на 1,3% – в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров выросло на 10,5% в еврозоне и на 10% – в ЕС-27.

В марте 2011 года промышленное производство больше всего выросло по сравнению с мартом-2010 в Эстонии (32,7%), Литве (14,5%), Швеции (13,7%) и Германии (10,9%). Наибольшее снижение зафиксировано в Греции (-7,5%), Ирландии (-5,4%) и Португалии (-2,4%).

В феврале т.г. по сравнению с январем 2011 года, по уточненным данным, промышленное производство выросло на 0,6% в зоне евро и на 0,4% – в ЕС-27.

Справка УНИАН. С 1 января 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.