ВР одобрила законопроект по финансовому оздоровлению Южного машиностроительного завода

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О финансовом оздоровлении государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М.Макарова”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 259 народных депутатов из 354, зарегистрированных в сессионном зале.

Цель принятия акта заключается в предотвращении наступления неплатежеспособности государственного предприятия “Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М.Макарова” из-за нехватки оборотных средств и негативных социально-экономических последствий для предприятия, Днепропетровского региона и космической отрасли Украины.

Отмеченная цель должна быть достигнута путем реструктуризации задолженности государственного предприятия перед государством по кредиту, привлеченному под государственные гарантии, на таких условиях: предприятие погашает задолженность перед государством ежеквартально равными частями на протяжении 10 лет, начиная с 2016 года; на сумму задолженности не насчитываются проценты; проценты, которые начислены на сумму задолженности на момент принятия этого закона, платятся в порядке, предусмотренном для уплаты задолженности; списываются начисленные штрафные санкции.

Также предусматривается государственная поддержка в виде компенсации процентных ставок по кредитам, которые привлекаются предприятием для выполнения своих обязательств в рамках реализации международных договоров (соглашений) Украины за счет средств государственного бюджета.