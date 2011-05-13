Украина увеличила экспорт давальческого сырья в 2,6 раза

Украина в январе-марте 2011 года увеличила экспорт давальческого сырья в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 26,2 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, в январе-марте т.г. в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 16 млн. долл., что на 26,4% больше, чем в первом квартале 2010 года.

Также в Госкомстате сообщили, что в январе-марте т.г. в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 610,2 млн. долл., что на 69,3% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, увеличился против января-марта прошлого года на 84,3% и составил 1 млрд. 256,8 млн. долл.