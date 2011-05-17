Жители с.Константиновка (Кировоградская обл.) протестуют против строительства ГОКа по добыче ильменита

В Кировоградской области жители села Константиновка Новомиргородского района протестуют против строительства горно-обогатительного комбината по добыче ильменита (титанистого железняка).

Как передает корреспондент УНИАН, 14 мая на общественном собрании жители села выразили протест против размещения на их территории отгрузочного пункта ГОК, застройщиком которого выступает производственно-коммерческая компания «Велта».

Сельский совет Константиновки 1 апреля 2011 года предоставил компании «Велта» в аренду 3 гектара земли несельскохозяйственного назначения для строительства отгрузочного пункта, и теперь община требует отмены данного решения.

Бирзуловское месторождение ильменита расположено вблизи с. Коробчино Новомиргородского района, однако для отгрузки добытых ископаемых разработчику нужен доступ к железнодорожному пути, который проходит мимо с. Константиновка. Жители села сетуют, что 40-тонные грузовики, которые будут перевозить ильменит, разобьют местные дороги, а пыль будет загрязнять окружающую среду. Кроме того, крестьяне сомневаются в радиологической безопасности ильменита.

Убедить общину в противоположном пытались представители ООО «Производственно-коммерческая фирма «Велта», которые присутствовали на собрании. По словам главного технолога компании Игоря ДУБИНИНА, анализы в украинских и европейских лабораториях не выявили в составе ильменита из Бирзуловского месторождения радиоактивных частиц.

«Согласно особым условиям специального разрешения на пользование недрами, мы обязаны проводить постоянный радиационный контроль. Даже если будет выявлен какой-либо аномальный участок, он разрабатываться не будет», - отметил И.ДУБИНИН.

Относительно перевозок ильменита, то они будут осуществляться лишь днем в покрытых тентами автосамосвалах европейского уровня.

И.ДУБИНИН напомнил, что согласно подписанному договору о социальном партнерстве с Кировоградской облгосадминистрацией и облсоветом, компания «Велта» ежегодно будет отчислять на социальные потребности района 500 тыс. грн., а также предприятие планирует инвестировать в развитие Новомиргородского района 5% ежегодной прибыли.

Несмотря на позитивные стороны прихода в район инвестора, присутствовавшие на собрании крестьяне высказались против организации производственного процесса на их территории. Было принято решение собрать подписи по данному вопросу у всех жителей села (около 700 человек) и затем передать их районной власти.

ООО Производственно-коммерческая фирма «Велта» создано в 2000 году для развития Бирзуловского месторождения ильменита вблизи с. Коробчино Новомирогородского района. После проведения детальной разведки, подсчетов запасов, проектирования и получения всей необходимой документации, в декабре 2010 года компания начала горно-капитальные работы. Осенью этого года «Велта» планирует получить первый ильменит.