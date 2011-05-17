В Украине рост промпроизводства составил 4,9%

В Украине рост промышленного производства в апреле текущего года по сравнению с апрелем 2010 года составил 4,9%, в январе-апреле 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 8,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в апреле т.г. по сравнению с мартом спад промпроизводства составил 4,8%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в апреле т.г. против апреля 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 3,8% (к марту т.г. – спад 2%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – спад 0,1% ( к марту т.г. – спад 0,4%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 6,8% ( к марту т.г. – 3,1%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в апреле т.г. по сравнению с апрелем 2010 года составил 4,1% ( к марту т.г. – спад 3%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 3,3% ( к марту т.г. – рост 2,4%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 16% ( к марту т.г. – спад 5,9%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – рост 17,3% ( к марту т.г. – спад 6%), в производстве кожи, изделий из нее – рост 11,8% ( к марту т.г. – 5,4%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в апреле т.г. против апреля 2010 года составил 1,3% ( к марту т.г. – спад 11,8%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 4,5% ( к марту т.г. – спад 6,6%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 20,7% ( к марту т.г. – спад 1,4%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 13,9% ( к марту т.г. – спад 3,2%), в том числе в химическом производстве – 18,8% ( к марту т.г. – спад 3,6%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – спад 3,2% ( к марту т.г. – спад 1,6%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – рост 12,9% ( к марту т.г. – рост 14,1%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в апреле т.г. по сравнению с апрелем 2010 года рост производства составил 3,1% ( к марту т.г. – спад 3,8%), в машиностроении зафиксирован рост на уровне 13,6% ( к марту т.г. – спад 8,8%), в частности в производстве машин и оборудования – рост 18% ( к марту т.г. – спад 0,6%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 4% ( к марту т.г. – спад 9,2%), в производстве транспортного оборудования – рост 15,5% ( к марту т.г. – спад 14,2%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 11,5% ( к марту т.г. – спад 17,3%).

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост промпроизводства составил 11%.

В декабре против ноября 2010 года зафиксирован рост на уровне 4,7%.

Рост промпроизводства в январе-апреле 2010 года против января-апреля 2009 года составил 12,8%.