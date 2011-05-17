Производство тракторов увеличилось в 2,2 раза – до 2,2 тыс. штук

Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине в январе-апреле увеличилось в 2,2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 2246 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство сеялок в Украине в январе-апреле увеличилось на 98,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 1710 штук, борон дисковых – в 2,1 раза – до 873 штук.

Справка УНИАН. По информации Госкомстата, в 2010 году производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине увеличилось в 3,3 раза, по сравнению с 2009 годом, - до 4777 штук. Производство сеялок в Украине в 2010 году увеличилось на 76,9% - до 2800 штук, а борон дисковых – в 2,2 раза – до 2014 штук.