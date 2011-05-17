Украина увеличила производство легковых авто на 89%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-апреле увеличилось на 89,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 28,9 тыс. штук. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в январе-апреле увеличилось на 19,9% - до 809 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 37% – до 903 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 14,6%, по сравнению с 2009 годом, - до 75,3 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2010 году увеличилось на 80,6% - до 2674 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось на 93,7% – до 4853 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО», Корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС», Корпорация «Эталон» и др.