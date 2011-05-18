На строительство кораблей класса «корвет» будет выделено более 16 млрд. грн.

На строительство кораблей класса «корвет» для Военно-морских сил Украины государство выделяет более 16 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главный конструктор проекта, сотрудник Казенного предприятии «Исследовательско-проектный центр судостроения» Сергей КРИВКО заявил в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе во время торжественной церемонии закладки головного корабля класса «корвет».

«Опубликована сумма в правительственных документах: на 4 корабля – порядка 16 с копейками миллиардов гривень, - сказал С.КРИВКО. - Вроде бы сумма большая. Но мы считаем, что решаем не одну проблему. Один человек в судостроении – это 10 человек, 10 сопутствующих рабочих мест в смежных отраслях промышленности. Таким образом, мы не просто даем работу Черноморскому заводу и ряду заводов Николаева. Мы также даем работу предприятиям Киева, Крыма, Донецка, Одессы, которые работают вместе с нами как спарринг-партнеры по созданию комплектующего оборудования».

«Все, что сегодня производится в Украине, производится впервые и делается по нашим заданиям, по заданиям Центра кораблестроения, которые мы вместе с военными выдаем всем нашим соисполнителям. Таким же образом мы работаем и с зарубежными партнерами. Мы не просто берем то, что у них есть. Мы ставим условия, чтобы то, что мы покупаем, отличалось по своим качествам от того, что они поставляют в Африку, Азию или еще куда-то. Мы, конечно, хотим приблизиться к их уровню. Все это сказывается на цене. Хорошее – это дорогое», добавил С.КРИВКО.

Как сообщал УНИАН, 17 мая на ЧСЗ состоялась торжественная церемония закладки головного корабля класса «корвет» для Военно-морских сил Украины. В церемонии принял учстие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ, командующий ВМС Украины Виктор МАКСИМОВ.

Головной корабль класса «корвет» планируется передать заказчику в 2016 году. Концепция целевой оборонной программы строительства кораблей класса «корвет» предполагает создание серии четырех корветов, которые должны войти в состав ВМС Украины до 2021 года.

В марте 2011 года Кабинет министров Украины принял Концепцию государственной целевой оборонной программы строительства кораблей класса «корвет», направленную на обеспечение национальной безопасности Украины.