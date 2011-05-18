ПКФ «Велта» заявляет, что погрузочный участок комбината в с.Константиновка не нанесет вреда экологии

Кировоград. Руководство ООО «Производственно-коммерческая фирма «Велта» уверяет, что строительство в районе села Константиновка отгрузочного пункта ильменитового ГОКа не нанесет вреда экологии и не создаст неудобств для населения. Так в компании прокомментировали результаты Общественных слушаний жителей села, на которых жители высказали опасения в связи со строительством горно-обогатительного комбината по добыче ильменита (титанистого железняка).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, по их рассчетам концентрация загрязняющих веществ на производстве будет в 2 раза ниже допустимой нормы. На отработанных территориях будет проводиться рекультивация нарушенных земель. Производство не повлияет на уровень и загрязнение подземных вод в ближайших населенных пунктах. Предусмотрен контроль радиоактивности полезных ископаемых и проведение мониторинга уровня загрязнения воздуха и земли.

В компании также сообщили, что "Велта" планирует инвестировать 63 млн. долл. в разработку Бирзулевского месторождения ильменита (Новомиргородский район, Кировоградская область). «Велта» сейчас находится в стадии активной стройки, к сентябрю 2011 г. запланирован запуск комбината.

Ожидается, что за 20 лет налог на пользование недрами составит 80 млн. грн., отчисления в фонд заработной платы – 80 млн. грн. Компания обещает создать около 400 рабочих мест для жителей района, средняя заработная плата на производстве составит 2,7 тыс. грн.

Производственный комбинат будет состоять из карьера, минимальный срок эксплуатации которого – 35 лет, обогатительного комплекса и отгрузочного пункта. Производственная мощность комбината составит 185 тыс. тонн ильменитового концентрата в год.

В компании также отмечают, что с приходом «Велты» для района, где очень высокий уровень безработицы, появилось 400 трудовых мест. "Велта" всегда была социально активной, отметили в компании. Еще до начала строительства мы заключили с кировоградской областной администрацией и областным советом социальный договор, согласно которому мы выплачиваем на социальные потребности района 500 тыс. гривен в год до выхода на прибыль, а с момента выхода на прибыль 5% от доходов предприятия, говорится в релизе.

Справка УНИАН.ООО «ПКФ «Велта» создано в 2000 году для развития Бирзулевского месторождения ильменита вблизи с. Коробчино Новомиргородского района. После проведения детальной разведки, подсчетов запасов, проектирования и получения всей необходимой документации, в декабре 2010 года компания начала горно-капитальные работы. Осенью этого года «Велта» планирует получить первый ильменит.

Ильменит или титанит железа, благодаря высокой прочности и высокой сопротивляемости коррозии, используется в различных сферах промышленности. Например, в ракетно-космической и авиационной технике, в судостроении и транспортном машиностроении, в медицине, из этого металла изготавливают медицинские инструменты, протезы костей, зубов, а также кухонную и бытовую технику, часы, оправы, украшения.