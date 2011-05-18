Стахановский завод ферросплавов сократил производство на 2,6% – до 77,6 тыс. тонн

ОАО «Стахановский завод ферросплавов» за январь-апрель 2011 г. сократило относительно января-апреля 2010 г. производство продукции на 2,6%, или на 2,1 тыс. тонн, – до 77,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

Предприятие произвело 50,5 тыс. тонн ферросилиция, что на 0,7 тыс. тонн, или на 1,3% меньше показателя января-апреля 2010 г.

За указанный период СЗФ произвел 27,1 тыс. тонн силикомарганца – на 1,4 тыс. тонн (на 4,9% меньше), чем за 4 месяца 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО “Стахановский завод ферросплавов” (Луганская обл.) производит ферромарганец, ферросиликомарганец и ферросилиций. Среднегодовая производственная мощность завода составляет 220 тыс. тонн ферросплавов.

За 2010 г. завод нарастил относительно 2009 г. производство продукции на 42% – до 219,8 тыс. тонн.