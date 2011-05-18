В Евросоюзе обсудят возможность запрета полиэтиленовых пакетов

Брюссель. В Европейском Союзе обсудят возможность запрета полиэтиленовых пакетов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, сегодня Еврокомиссия открыла публичные консультации на тему сокращения использования пакетов.

Среди предлагаемых мер – введение новых налогов либо полный общеевропейский запрет на полиэтиленовые пакеты.

«50 лет назад одноразовое использование целлофановых пакетов было практически делом невиданным, сейчас же мы используем их всего несколько минут и загрязняем природу на десятки лет», - заявил комиссар ЕС по вопросам охраны окружающей среды Янеш ПОТОЧНИК.

Еврокомиссия будет собирать предложения до августа 2011 года, после чего подготовит свои предложения.

По оценкам Еврокомиссии, ежегодно средний европеец использует около 500 целлофановых пакетов, при этом большую часть из них – всего один раз.

Общий объем производства пластиковых пакетов в Европе в 2008 году достиг 3,4 млн. тонн, что соответствует весу 2 млн. пассажирских автомобилей.