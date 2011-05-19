ВР приняла закон относительно финансового оздоровления Южмаша

Верховная Рада Украины приняла закон “О финансовом оздоровлении государственного предприятия “Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. Г. Макарова”.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 296 из 388 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено реструктуризировать задолженность государственного предприятия “Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. Г. Макарова” перед государством по кредиту, привлеченному 2 февраля 2004 года у компании “Colvis Finance Limited” (Великобритания) под государственную гарантию, на таких условиях:

предприятие погашает задолженность перед государством ежеквартально равными частями на протяжении 10 лет, начиная с 2016 года;

на сумму задолженности не начисляются проценты;

проценты, начисленные на сумму задолженности на момент принятия этого Закона, выплачиваются в порядке, предусмотренном для уплаты задолженности;

начисленные штрафные санкции списываются.

Кроме того, законом предусмотрено установить, что предприятию оказывается государственная поддержка в виде компенсации процентных ставок по кредитам, которые привлекаются предприятием для выполнения своих обязательств в рамках реализации международных договоров Украины за счет средств, предусмотренных в Законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.