Рост индекса производства базовых отраслей в апреле замедлился до 6,7%

В Украине в апреле 2011 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 6,7% в годовом выражении против 8,5% в марте 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

За январь-апрель т.г. прирост ИПБО составил 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

«Кроме базы сравнения прошлого года, весомой причиной существенного замедления экономического роста стало продолжение ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, что повлияло на показатели промышленности. Прирост промышленного производства уменьшился с 8% в марте до 4,9% в апреле», - говорится в сообщении. Наибольшее замедление роста произошло в металлургической отрасли (с 5,7% в марте до 3,1% в апреле) и машиностроении (с 22,8% до 13,6% соответственно).

Замедление роста также состоялось в сельскохозяйственном производстве - с 5,9% в марте до 1,6% в апреле. В Нацбанке основной причиной уменьшения прироста считают сдвиг сезонности производства: в текущем году из за поздней весны посевные работы начались позже, чем в прошлом году.

Эксперты Нацбанка считают, что внутренний спрос в 2011 году имеет постоянный характер и соответственно стабильно высокий взнос в прирост ИПБО. В апреле продолжилось ускорение роста оборота розничной торговли - с 14,9% в марте до 18,6% в апреле.

НБУ также отмечает наращивание объемов строительных работ до более 20%.

«В соответствии с динамикой ИПБО, рост ВВП в апреле замедлился. По нашим оценкам, рост ВВП за 4 месяца составлял около 5%», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Справка УНИАН. По оперативным данным Государственного комитета статистики Украины, рост ВВП Украины в I кв. 2011 года против I кв. 2010 года (в постоянных ценах 2007 г.) составил 5,2%.