Кому по вкусу «консервированный» ЗАлК...

Ситуация с Запорожским алюминиевым комбинатом (ЗАлК) близится к логическому завершению - фактически остановленное в конце апреля предприятие возвращено в государственную собственность. Правда, решение суда еще не окончательное и подлежит обжалованию, о чем собственно уже заявил владелец комбината - российский РУСАЛ. Но как бы то ни было, а в своем нынешнем законсервированном состоянии комбинат находиться долго все равно не сможет. Простите за каламбур, но срок годности у таких «консервов» невелик. Год, максимум два, и о ЗАлКе как о единственном в Украине производителе первичного алюминия можно будет забыть. Запуск устаревшего оборудования после длительного простоя потребует дополнительных инвестиций, тогда как алюминиевый бизнес в Украине, при нынешних ценах на электроэнергию, в принципе не рентабелен. При этом решать проблему ЗАлКа нужно оперативно — либо предоставлять льготный тариф на электроэнергию, либо проводить реприватизацию - в госсобственности комбинат долго не протянет. Но вот вопрос - кого заинтересует проблемное предприятие, если даже алюминиевый гигант РУСАЛ не смог с ним справиться? И, наконец, остается самый простой вариант - оставить все как есть и дать ЗАлКу возможность тихо умереть…

Патовая ситуация

Правительства, сменяя друг друга, 2,5 года пытались решить проблему Запорожского алюминиевого комбината, но или старались плохо, или желания особого не было. Дабы разобраться в ситуации, начнем с того, что производственные мощности ЗАлКа по выплавке алюминия безнадежно устарели и требуют глубокой модернизации, если не полного обновления. Значительная часть оборудования была получена после войны по репарации из Германии, изготовлено оно было еще в 1930-х годах. В результате, энергоемкость производства не выдерживает никакой критики. Технология выпуска алюминия из глинозема методом электролиза требует огромных затрат электроэнергии и только льготный тариф на нее позволял комбинату работать с прибылью. Начиная с августа 2002 года, Национальная комиссия по вопросам регулирования электроэнергетики (НКРЭ), согласно решению правительства, ежемесячно пересматривала электротарифы для ЗАлКа и Запорожского титаномагниевого комбината (ЗТМК) в зависимости от колебания цены алюминия и титана на Лондонской бирже металлов. В результате тарифы для комбината были в 2 раза ниже тех, по которым “Запорожьеоблэнерго” поставляло электроэнергию другим потребителям региона. При этом государство компенсировало энергогенерирующей компании убытки за счет увеличения цен на электроэнергию для остальных потребителей. Таким образом, можно говорить о том, что конкурентоспособность ЗАлКа обеспечивалась за счет других промпроизводств.

В 2004 году собственником комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира (в 2007 году ЗАлК перешел под контроль объединенной компании «Русский алюминий» (ОК «РУСАЛ»), созданной в марте 2007 г. путем слияния РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore). То есть, приватизация ЗАлКа состоялась в период действия дифтарифа, что, естественно, повышало его привлекательность для инвестора.

В феврале 2005 года Кабмин отменил собственное решение об энергоснабжении комбината по льготным тарифам. После этого производство алюминия на ЗАлКе стало убыточным - за 2005 год убытки достигли 22,5 млн. грн. Но в 2006 году ЗАлК получил чистую прибыль 95,2 млн. грн., правда, в условиях высокого спроса и цен на его продукцию. Можно предположить, что своевременная модернизация могла бы позволить комбинату сохранять рентабельность и в неблагоприятных условиях. Однако время было упущено, кризисный 2008-й обвалил рынок алюминия, а ЗАлК начал стабильно работать в «минус». Собственники комбината поставили украинскому Кабмину ультиматум - либо дифтариф на электроэнергию, либо мы останавливаем производство.

Стоит напомнить, что один из главных кредиторов ЗАлКа - «Запорожьеоблэнерго», наверное, больше всех в Украине заинтересован в возобновлении работы предприятия. До кризиса ЗАлК потреблял 20% всей электроэнергии, вырабатываемой в Запорожской области, а Запорожская АЭС после остановки ЗАлКа лишилась крупнейшего потребителя. Не менее важный факт заключается в том, что если бы ЗАлК получал электроэнергию напрямую от ЗАЭС, то проблема его рентабельности была бы решена. Стоимость 1 кВт электроэнергии от «Энергоатома» составляет на сегодня 18 копеек, однако ГП «Энергорынок» миксирует цены АЭС и теплоэлектростанций, у которых цена 1 кВт составляет более 50 коп., и выдает среднюю цену, к которой облэнерго добавляют свою наценку за доставку конечному потребителю. В результате, промпредприятия Украины получают электричество по 50-60 коп. за 1 кВт и выше. В самом Минэнергоуглепроме считают, что стоимость электроэнергии для промпредприятий завышена минимум на 30%. Так что требования РУСАЛа имеют под собой определенные основания. К тому же логика подсказывает, что лучше продавать электроэнергию дешевле, чем останавливать энергоблоки на ЗАЭС, но в данном случае она не сработала.

Переговоры между РУСАЛом и Кабмином тянулись долго, но так ни к чему и не привели. На ЗАлКе продолжали сворачивать электролизное производство и увольнять рабочих.

Потери РУСАЛа от остановки ЗалКа, мягко говоря, невелики. Всего компания производит до 3,9 млн. тонн алюминия в год, а ЗАлК за последний предкризисный 2007 год выплавил только 112 тыс. тонн первичного алюминия. Нетрудно подсчитать, что доля ЗАлКа составляет в общем производстве РУСАЛа не более 3%. При этом в разгар кризиса в мире было объявлено об остановке мощностей по производству 7,06 млн. тонн первичного алюминия. Среди «замороженных» предприятий были и намного более современные, чем ЗАлК. Так что с точки зрения глобальных процессов на рынке, все более менее логично. Но все же собственник мог побороться за рентабельность комбината, своевременно начав инвестировать в его модернизацию, тогда как РУСАЛ за 6 лет этого так и не сделал. Объем инвестиций в ЗАлК, заявленный россиянами, составил за этот период около 150 млн. долл., однако независимые эксперты сходятся на 50 млн. долл. Но и 150 миллионов было бы недостаточно для глубокой модернизации комбината. Для сравнения, поставщик сырья для ЗАлКа и других алюминиевых предприятий - Николаевский глиноземный завод - получил от своего собственника РУСАЛа около 330 млн. долларов инвестиций.

8 июня 2010 года Киевский апелляционный хозяйственный суд арестовал 68% акций комбината. Такое решение было принято в обеспечение иска Генеральной прокуратуры, которая требовала вернуть предприятие в госсобственность.

Но, несмотря ни на что, российский алюминиевый гигант заявил о сохранении интереса к ЗАлКу и в очередной раз выразил надежду на предоставление дифтарифа. Кабмин ответил жестко. «Если мы сейчас сделаем им скидку на электроэнергию, то фактически государство должно будет датировать около миллиарда гривень в год за счет этой скидки», - пояснил летом прошлого года первый вице-премьер Андрей Клюев. Таким образом переговоры окончательно зашли в тупик…

Под шуршание алюминиевой фольги

ЗалК 26 апреля текущего года заявил об окончательной остановке электролизного производства алюминия.

«Мы не просто отключили электролизное производство, мы его законсервировали, сохранив возможность повторного пуска в случае возобновления действия в отношении предприятия дифтарифа на электроэнергию», - отметила пресс-секретарь ЗАлКа Виктория Пелешко.

При этом на ЗАлКе категорически опровергают слухи о демонтаже оборудования и полной ликвидации комбината. «Мы продолжаем надеяться, что правительство найдет возможность предоставить предприятию экономически обоснованный тариф на электроэнергию», - сказала В.Пелешко.

Сегодня ЗАлК продолжает производить алюминиевый прокат из российского сырья, так же на комбинате планируется возобновить производство кремния. Но ярким показателем того, что происходит на комбинате, является сокращение его коллектива. Сегодня из когда-то 5-тысячного коллектива на комбинате осталось всего около 1 тысячи сотрудников, и их численность продолжает сокращаться. Некоторые электролизники согласились переехать в Россию и работать на других предприятиях РУСАЛа. Утечка квалифицированных специалистов делает перспективы возобновления производства алюминия еще более призрачными.

На фоне этих событий решение Киевского апелляционного хозяйственного суда (от 18 мая т.г.) выглядит запоздалым. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры Украины о возвращении в госсобственность 68,01% акций ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК).

Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, суд согласился с доводами Генпрокуратуры о том, что в связи с расторжением по инициативе ОАО "ЗАлК" кредитного соглашения по рефинансированию инвестором задолженности в 75,5 млн. долл., существенно изменились обстоятельства, в связи с чем нарушены имущественные интересы государства.

Поясним о чем идет речь. В целом, инвестиционные обязательства прописывались потенциальному покупателю комбината весьма абстрактно. Основным из них было сохранение существовавших на тот момент объемов производства и численности трудового коллектива, о конкретных вливаниях в модернизацию производства речь не шла. К тому же сроки выполнения инвестобязательств по данному предприятию давно бы истекли, если бы не ряд судебных решений по одному очень запутанному вопросу.

Дело в том, что, согласно договору купли-продажи ЗалКа, в перечень инвестобязательств было внесено рефинансирование долга комбината в 75 млн. долл. перед Укрэксимбанком. Кредит был привлечен, когда ЗАлК еще находился в государственной собственности для приобретения у итальянской компании линии по производству алюминиевой фольги. Оборудование было благополучно поставлено еще до акционирования комбината, там оно находится и сегодня, хотя так и не запущено в производство.

Причина в том, что производственные мощности оборудования вдвое превосходят потребности украинского рынка фольги, запуск оказался просто нерентабельным. Согласитесь, это или пример по истине фантастической некомпетентности государства в вопросах бизнес-планирования, или же здесь попахивает коррупцией.

Претензии относительно замораживания фольгопрокатного производства представляются весьма спорными с юридической точки зрения, и РУСАЛ уже однажды смог через суд снять с себя этот долг.

ЗАлК спасет только компромисс

18 мая РУСАЛ заявил о том, что намерен обжаловать решение суда о возвращении в госсобственность 68,01% акций ЗАлКа.

Как отметили в пресс-службе компании, РУСАЛ воспользуется правом кассационного обжалования решения Киевского апелляционного хозсуда в Высшем хозяйственном суде Украины. «Данное решение относится лишь к одной из судебных инстанций, и не вступило в силу, в предыдущей судебной инстанции дело было выиграно РУСАЛом», - напоминают в компании.

Если добавить к этому политическую составляющую под вывеской «притеснения российского инвестора украинскими властями», то вероятность длительных судебных разбирательств вокруг возвращения ЗАлКа в госсобственность становится неизбежной. Могут быть задействованы и международные судебные инстанции.

Но даже в случае возвращения ЗАлКа в госсобственность, все его проблемы и долги достанутся Кабмину. Последний, кстати, так и не смог решить вопрос предоставления дифтарифа на электроэнергию ЗТМК, который находится в госсобственности.

В случае дальнейшей реприватизации комбината возникает проблема сырья для ЗАлКа. Основной его поставщик - Николаевский глиноземный завод находится в собственности того же РУСАЛА, и там никаких претензий со стороны государства нет. Получается, привлекательность ЗАлКа для нового покупателя будет выглядеть крайне низкой, если только этот инвестор не уговорит РУСАЛ пойти на мировую, а самое главное, будет иметь в своем распоряжении дешевую электроэнергию. Такое сочетание кажется весьма маловероятным. Более правдоподобным видится сохранение нынешней ситуации, при которой все участники спора, так сказать, «отбывают свой номер» - РУСАЛ через суды отстаивает свои права на ЗАлК, а Кабмин и Генпрокуратура, демонстрируя заботу об украинском предприятии и его рабочих, доказывают несостоятельность инвестора. При этом сам ЗАлК с его хроническими проблемами не нужен ни первым, ни вторым…

Антон Лосев (УНИАН)