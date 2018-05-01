СНГовский вариант торговых разногласий: шанс определиться…

Главное событие заседания совета глав правительств СНГ, прошедшего 19 мая в Минске, так и не состоялось. Договор о зоне свободной торговли в рамках Содружества независимых государств, который почти достиг совершеннолетия (идеи исполнилось 17 лет), несмотря на все заверения, не подписан. Вопрос переносится на октябрь, его рассмотрит следующее заседание премьеров уже в Санкт-Петербурге. Как отмечали по итогам белорусского саммита, ряд пунктов документа требуют доработки. Другими словами, имеют место разногласия…

Хождения по мукам… торговым

До ноября 2010 года страны-участницы СНГ сотрудничали в торгово-экономической сфере по двусторонним договорам о свободной торговле, практически не вспоминая о том, что соглашение о создании зоны свободной торговли, призванной снять все барьеры и стимулировать увеличение товарооборота в рамках Содружества, было подписано еще в 1994 году.

По договорам действовали определенные исключения и ограничения, что давало основания странам, в том числе и Украине, периодически поднимать вопрос о пересмотре условий торговли. В частности, в 2009 году Киев начал активно настаивать на отмене исключений и ограничений в свободной торговле с Россией. Однако конкретных результатов это не принесло.

Перемены (вроде бы) наступили при смене руководства Украины. Киев не изменил свою позицию, но в июне 2010 года получил позитивный сигнал из Кремля. Так, 8 июня п.г. в ходе встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в Стамбуле российский премьер Владимир Путин заявил, что Москва по инициативе нашей страны готова начать полномасштабную кампанию по разработке новых международно-правовых основ по зоне свободной торговли с Украиной. Однако дальне заявления дело не пошло…

Наоборот, 19 ноября прошлого года в ходе заседания Совета глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге по предложению России было принято решение подготовить до конца года новый документ о зоне свободной торговли в рамках Содружества взамен уже существующему. Тогда В.Путин назвал соглашение о ЗСТ от 1994 года «морально устаревшим» и, дабы окончательно поставить на нем крест и забыть о факте существования, предложил назвать новую «разработку» договором.

Документ было решено расписать с учетом принципов и норм Всемирной торговой организации, куда Россия пытается вступить уже 17 лет.

“Считаю, что до конца года новый договор можно подготовить к подписанию”, - сказал премьер России осенью 2010-го. Тогда он тоже констатировал, что есть некоторые разногласия между странами по поводу редакции документа, но ставку на подписание весной 2011-го делал.

И хотя 15 апреля на заседании Экономического совета СНГ договор был практически парафирован с оговоркой - доработать его на уровне экспертов, а 11 мая ответственный за подготовку документа, уполномоченный правительством Украины по сотрудничеству с СНГ Валерий Мунтиян заявил, что 19 мая планируется подписание договора на уровне премьеров, этого не произошло. Причина банальная – документ так и не удалось доработать.

Что получили на выходе…

Проект договора о ЗСТ в рамках Содружества(копией которого располагает УНИАН) на сегодняшний день по объему занимает около 70 страниц, из которых 15 – фактически договор, остальное – 7 приложений о порядке действия ограничений, их сокращении и отмене, разрешении споров и т.д.

Согласно документу, нерешенными остаются спорные вопросы, касающиеся торговли большинства стран СНГ.

Что же касается Украины, то фактически исключением из торговли со странами Таможенного союза – Россией, Казахстаном и Беларусью - остается сахар. Размер таможенной пошлины при импорте «сахара белого» в эти страны составляет 340 долларов за тонну. Причем дата отмены этой нормы не определена. Отмечено, что она будет установлена «по взаимной договоренности». И это при том, что вопрос о беспошлинной поставке сахара из Украины в Россию обсуждается с июня 2010 года. Вначале речь шла о квоте на 2011 год в объеме 300 тыс. тонн, а в сентябре возможный объем квотирования сократился до 100 тыс. тонн. Размер пошлины при закупке сахара Украиной в России, Беларуси и Казахстане определяется по специальной формуле.

Импортная пошлина Молдовы на сахар из Украины в размере 75%, по согласованному варианту, будет отменена с 1 января 2015 года. До этого же срока будет действовать и 5-процентная импортная пошлина при закупке сахара Украиной в Молдове.

Относительно спиртовой группы товаров проблемный вопрос с Казахстаном удалось решить частично. Астана согласилась отменить с 1 января 2015 года пошлину на импорт водки из Украины, которая до этого срока будет составлять 2 евро за 1 литр. Тут стоит напомнить, что по расчетам Минэкономики Украины, в случае действия изъятия сахара в торговых операциях Украина ежегодно будет нести потери в размере 282 млн. долл., спиртовой группы - 172 млн. долл.

Согласован вопрос отмены с 1 января 2014 года пошлины при импорте Арменией сигарет с фильтром из Украины. До этого срока пошлина ежегодно будет сокращаться – в 2012 году до 1, 25. тыс. драм. с 1,5 тыс. (4 долл. США) в 2011 году, в 2013 – до 1 тыс. драм. за 1 тыс штук.

Еще одним изъятием, по сути, является природный газ. Тут действует экспортная пошлина в размере 30%. Торговля газом всегда регулировалась отдельными документами, и данный пункт, по мнению российских экономистов, назвать изъятием, во всяком случае, в отношении Украины, не совсем корректно, поскольку для Киева действует дисконт при его закупке.

«Газ реально не является изъятием из свободной торговли. Есть особые условия по газу, которые, в том числе для Украины, означают дисконт примерно на 100 долларов», - заявляли еще в апреле представители Минэкономразвития РФ.

Таможенный союз - 25 кадр

В проекте договора есть ряд на первый взгляд не совсем понятных моментов. К примеру, в преамбуле определено, что страны–участницы СНГ далее именуются «сторонами». Вместе с тем, в статьях, касающихся применения пошлин, в качестве «стороны» обозначен и Таможенный союз. Ясно, что таможенные нормы, по условиям ТС, должны быть одинаковыми для всех его членов, однако это объединение не определено «стороной» договора. Так или иначе, ситуация требует разъяснения. Если это не техническая ошибка, то можно считать это дополнительным напоминанием, что Таможенный союз планируется расширять с перспективой покрытия на первом этапе всех стран СНГ.

В этом контексте затягивание сроков подписания договора лишь на руку Украине. Киев получает дополнительное время для четкого определения своих позиций на внешних направлениях, главным из которых, согласно рекомендациям Верховной Рады правительству, чем собственно парламент поставил точку в дискуссии о вступлении Украины в Таможенный союз, и заверениям Президента, является евроинтеграция (правда, как говорится, обещать не значит…). А вдруг повезет и озадаченная своими проспектами в виде договоров и соглашений, а на деле утверждением на постсоветском пространстве Россия не станет «помогать» нам налаживать сотрудничество с Европой, которое, по факту, несет в себе преференций куда больше, чем разработанные «старшим товарищем» под себя любимого документы…

Юрий Ходжаян (УНИАН)