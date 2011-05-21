Украина впервые за 10 лет экспортировала в Польшу больше, чем импортировала

Варшава. Украинский экспорт в Польшу в первом квартале текущего года впервые за последние десять лет превысил польский импорт в Украину.

Об этом сказано в экономическом бюллетене посольства Украины в Варшаве, которым располагает УНИАН.

По данным диппредставительства, которое наводит данные украинского государственного комитета статистики, за первые три месяца текущего года положительное сальдо торговли Украины с Польшей составило почти 25 млн. долл.

Украинские производители в первом квартале увеличили экспорт в 2 раза - до около 655 млн. долл., в то время, как польские поставки выросли на треть - до чуть больше 630 млн. долл.

С товарооборотом в почти 1,3 млрд. долл. Польша заняла пятое место среди торговых партнеров Украины в мире после России (более 12 млрд.), Германии (1,9 млрд.), Китая (1,7 млрд.) и Турции (чуть больше 1,3 млрд.).

Украина за первые три месяца поставила в Польшу больше всего черных металлов (25% поставок), шлаков, руды, зол (более 20%) и электрооборудования (около 10%).

Польские производители продавали украинцам продукцию машиностроения (15%), бумагу и бумажные изделия (10%) и полимерные изделия (10%).

Как сообщал УНИАН, по данным украинского Госкомстата, товарооборот Украины с Польшей в прошлом году вырос на 35% - до 4,6 млрд. долл., а негативное сальдо украинской торговли составило около 1 млрд.

Справка УНИАН. В 2008 году Польша благодаря почти 7 млрд. долларовому товарообороту (по украинским данным) стала третьим крупнейшим торговым партнером Украины в мире.