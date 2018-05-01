Мунтиян: Подписание договора о зоне свободной торговли в СНГ сорвалось из-за Узбекистана

Украина добилась для себя максимально выгодных условий в договоре о зоне свободной торговли в рамках СНГ и готова была подписать документ 19 мая на заседании глав правительств стран-участниц Содружества, которое прошло в Минске. Однако из-за позиции Узбекистана подписание не состоялось. О подробностях минского саммита рассказал в интервью УНИАН ответственный за подготовку документа, уполномоченный правительством Украины по сотрудничеству с СНГ Валерий Мунтиян.

Валерий Мунтиян

- Валерий Иванович, почему договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ не был подписан 19 мая главами правительств стран-участниц Содружества?

Подписание не состоялось из-за нерешенных вопросов, прежде всего, с Узбекистаном.

Зона свободной торговли должна быть без изъятий и ограничений, но Узбекистан заявил, что не будет отменять экспортных и импортных пошлин. На предложение ввести переходный период Ташкент также не дал согласие.

- Но в отношении Украины тоже есть изъятия и ограничения. Насколько подготовленный вариант договора нам подходит?

В отношении Украины действует изъятие по сахару и водке. Но даже такой вариант очень выгоден для нас, это - большой плюс. Согласованные условия торговли дают нам возможность увеличить товарооборот со странами СНГ на 35%, а с учетом отмены спецрасследований по договоренности с Россией – еще дополнительный один миллиард долларов. Такой вариант договора отстаивает национальные интересы. К примеру, с Казахстаном в начале переговоров у нас было 286 изъятий, а сейчас 4 - лишь по водке. Мы нашли компромисс с Арменией. Ереван будет ежегодно сокращать, а с 2014 года вообще отменит пошлины на наши сигареты с фильтром. По сахару мы добились сокращения пошлины на 50% - до 340 долларов за тонну.

- За счет чего конкретно может увеличиться на 35% товарооборот?

Это произойдет за счет отмены существующих изъятий из зоны свободной торговли, резкого снижения количества антидемпинговых и специальных защитных мер, сокращения и отмены технических барьеров. А самое главное - за счет аннулирования экспортных пошлин, в том числе в перспективе на энергоресурсы.

Рост товарооборота Украины со странами СНГ за 1 квартал текущего года составил 155,7% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года. И эти темпы необходимо сохранять и наращивать. Новый договор о ЗСТ как раз и должен был обеспечить эту тенденцию.

- Мы были готовы подписать договор 19 мая?

Да. Этот вариант мы были готовы подписать.

- Означает ли Ваше заявление, что Украина больше не будет выдвигать предложения по корректировке договора, и условия, которые есть на сегодняшний день, можно считать окончательными?

28 июня в рамках заседания Экономического совета СНГ на уровне первых вице-премьеров мы еще раз рассмотрим проект договора. Если будут какие-то изменения по Узбекистану, или любой другой стране, то, конечно, участники снова пересмотрят свои позиции, поскольку в торговле все взаимосвязано. Безусловно, проанализируем, как в связи с этим может быть скорректирована позиция Украины.

- Спасибо за беседу.

Беседу вел Юрий Дощатов (УНИАН)

P.S. Фактическим подтверждением того, что несогласованными остаются вопросы по условиям договора, касающиеся Узбекистана, является проект документа (копией которого располагает УНИАН), в частности, приложение № 6 - о переходном периоде.

Вряд ли затягивание подписания договора может быть выгодно России. Вместе с тем, как считают некоторые эксперты (не с украинской стороны), срыву подписания договора могла поспособствовать в том числе позиция ЕС, а, возможно, и США, которые, мягко говоря, не очень заинтересованы в более тесном сближении стран СНГ.