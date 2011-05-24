Азаров считает реальным договор о ЗСТ и с Евросоюзом, и с Таможенным союзом

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает важность заключения соглашений о зоне свободной торговли и с Европейским Союзом, и с Беларусью, Россией, Казахстаном. Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом он заявил во время встречи с экс-президентом Польши, председателем Наблюдательного совета YES Александром КВАСНЕВСКИМ.

«Для нас заключение соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и соглашения о зоне свободной торговли с Таможенным союзом в лице Беларуси, России, Казахстана, является жизненно важным. Это реально», - подчеркнул Н.АЗАРОВ, добавив, что для Украины сотрудничество важно и с Востоком, и Западом, поскольку товарооборот с Россией составляет 30%, и с ЕС также почти 30%.

«Украина оказалась в интересной ситуации. Если географически посмотреть: с востока мы окружены Таможенным союзом в составе Беларуси, России, Казахстана, с запада – Европейским Союзом, который также является Таможенным союзом. И так Украина находится в кольце между двумя таможенными союзами. Вот такая наша специфика», - отметил Н.АЗАРОВ.