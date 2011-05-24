"Метинвест" выведет из эксплуатации мартеновское производство на «Азовстали»

25 мая "Метинвест" приведет в исполнение решение о полном выводе из эксплуатации мартеновского производства на металлургическом комбинате «Азовсталь». Об этом сообщается в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, решение принято в рамках комплексной программы модернизации и реконструкции металлургических предприятий Группы, предусматривающей снижение техногенной нагрузки и сокращение вредных выбросов. В компании отмечают, что инвестиционная политика "Метинвеста", реализуемая на «Азвостали», позволила в короткий срок (не более месяца) осуществить полный переход на конвертерный способ выплавки стали. В настоящее время на "Азовстали" уже освоена технология конвертерного способа производства рельсовой стали. Производство рельсов и крупносортного проката из конвертерной стали позволит "Метинвесту" выйти на новые рынки сбыта с более качественным продуктом.

Закрытие мартеновского производства не отразится на объемах отгружаемой продукции: сохранение объемов производства качественной стали достигнуто за счет повышения эффективности работы конвертерного цеха в рамках внедряемой программы операционных улучшений. Продуктовая линейка предприятия также остается неизменной. Все марки стали, которые ранее производились мартеновским способом, уже сегодня освоены и сертифицированы с использованием конвертерной технологии.

Учитывая опыт и профессиональное мастерство работников мартеновского цеха, им предложены вакансии в кислородно-конвертерном цехе и в других подразделениях и цехах комбината, а также на ММК Им. Ильича.

«Мы достаточно оперативно смогли переориентировать производство и завершить переход на конвертерный способ производства рельсовой стали. Большую роль здесь сыграли не только масштабные инвестиции, но и высокий профессионализм наших сотрудников. Мы ожидаем окупить инвестиции и окончательно выйти на рентабельность этого участка уже в этом году», - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора ПАО «МК «Азовсталь» Энвера ЦКИТИШВИЛИ.

«Закрытие мартеновского производства – важный этап реализации стратегии "Метинвеста". Перспективная стратегия развития компании направлена на дальнейшее укрепление позиций на мировом рынке металла, обеспечение высокой конкурентоспособности и качества продукции, достижение уровня эффективности мировых производителей стали», - отметил директор Дивизиона стали и проката Группы "Метинвест" Александр ПОГОЖЕВ.

Справка УНИАН. ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» – это современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной - 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров – 170 тыс. тонн в год.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и Смарт-Холдинг (25%), совместно управляющие компанией.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".