РФ установила антидемпинговые пошлины в размере 26% на стальные кованые валки из Украины

Россия установила антидемпинговые пошлины в размере 26% на стальные кованые валки для прокатных станов, которые импортируются из Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, соответствующее постановление 20 мая подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН.

«Установить сроком на 3 года антидемпинговую пошлину на стальные кованые валки для прокатных станов, происходящие из Украины и ввозимые на территорию Российской Федерации, классифицируемые кодами ТН ВЭД ТС 8455 30 310 0 и 8455 30 390 0, в размере 26%», - говорится в постановлении.

Отмечается, что данное постановление вступает в силу через месяц после дня его официального опубликования.