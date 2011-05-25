Злочевский: новая программа развития геологической отрасли - залог укрепления экономической независимости Украины

Сегодня вступил в силу Закон Украины "Об утверждении Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года".

Министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ подчеркнул, что «Новая долгосрочная программа развития геологической отрасли – залог укрепления экономической независимости Украины".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды, Программа, рассчитанная на период до 2030 года, будет выполняться в три этапа.

На первом этапе (2011-2012 гг.), предусматривается провести коренное техническое переоснащение предприятий геологической отрасли для их успешной и эффективной деятельности в условиях рыночной экономики. На это будет выделено 1730,42 млн. грн. из Государственного бюджета и 10689,7 млн. грн. – из других источников финансирования.

Второй этап (2013-2020 гг.), предусматривает формирование сбалансированной нормативно-правовой базы для последующего выполнения Программы; осуществление основных мероприятий, направленных на совершенствование структуры и функциональной нагрузки составляющих минерально-сырьевого комплекса, связанных с использованием стратегических важных для экономики Украины полезных ископаемых. Для реализации второго этапа Программы предусмотрены, соответственно, 8952,04 млн. грн. и 55882,62 млн. грн.

Третий этап (2021-2030 гг.), предусматривает ускоренное развитие минерально-сырьевой базы, прогрессивный рост темпов и объемов использования стратегически важных для экономики Украины полезных ископаемых; превращение Украины в государство, которое является важной составляющей мирового минерально-сырьевого комплекса по объемам использования стратегически важных полезных ископаемых и по масштабам привлечения иностранных инвестиций. Третий этап выполнения Программы предусматривает, соответственно, 15436,67 млн. грн. и 96362,54 млн. грн. финансирования.

*** Минерально-сырьевая база - совокупность разведанных и предварительно оцененных запасов полезных ископаемых и сопутствующих компонентов, которая может быть применена в отраслях экономики при условии получения экономической выгоды на уровне, достаточном для осуществления расширенного производства с целью обеспечения экономической безопасности государства.

В недрах Украины выявлено почти 20 тыс. месторождений и проявлений 117 видов полезных ископаемых, из которых 8 290 месторождений и 1 110 объектов учета по 98 видам минерального сырья имеют промышленное значение и учитываются в государственном балансе запасов полезных ископаемых, 3 349 месторождений разрабатывается.