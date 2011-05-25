Орджоникидзевский ГОК заявляет о возможной остановке предприятия

Руководство ОАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат" (ОГОК) заявляет о возможной остановке предприятия и начале полного сокращения 6-тысячного трудового коллектива с 1 сентября из-за проблем с землеотводом. Об этом говорится в официальном письме председателя правления ОАО Сергея ШУВАЕВА в адрес Днепропетровского областного комитета профсоюзов трудящихся металлургической и горнорудной промышленности Украины (ПМГУ).

По информации заместителя председателя Днепропетровского обкома ПМГУ Игоря СОКОЛОВА, ситуация, сложившаяся на ОГОКе, связана с несовершенством законодательства. Предприятие в 2005 г. разработало программу постепенного землеотвода 840 га земель. Были достигнуты договоренности с пайщиками: им были предложены и деньги, и место работы на предприятии.

«Частая смена законодательства и власти не дает возможности решать вопросы землеотвода, и не только Орджоникидзевскому ГОКу. Такие же проблемы и у Вольногорского горно-металлургического комбината», - сказал журналистам И.СОКОЛОВ.

По его словам, с 1 мая ОГОК остановил работу верхних роторных комплексов карьеров, в результате около 500 работников находятся в вынужденном простое.

И.СОКОЛОВ сообщил, что 3 июня в Орджоникидзе пройдет массовая акция протеста жителей города с требованием решения вопроса землеотвода на государственном уровне.

"ОГОК - градообразующее предприятие. И если оно будет ликвидировано, 6 тыс. жителей Орджоникидзе останутся без работы, а город – без бюджета", - уточнил И. СОКОЛОВ.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Днепропетровской области 14 января т. г. возбудила уголовное дело по факту самовольного изменения Орджоникидзевским горно-обогатительным комбинатом (Днепропетровская область) целевого назначения 60,6 га земель и использования их для разработки полезных ископаемых. По данным прокуратуры, сумма нанесенного государству убытка составила около 1 млн. грн.