В Донецкой области за 1 кв. выбросы вредных веществ достигли 405 тыс. тонн

В Донецкой области в январе-марте текущего 2011 года выбросы вредных веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения (без передвижных, то есть без транспортных средств) составили 404,9 тыс. тонн, что на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

Статистики отметили, что за этот период увеличились вредные выбросы в металлургии - на 8,9%, в коксохимической промышленности - на 11,3%, в электроэнергетике - на 29,5%, в химическом производстве – в 1,5 раза, в производстве строительных материалов и другой неметаллической минеральной продукции – в 1,6 раза.

Статистики отметили, что четверть всех загрязняющих атмосферу региона веществ приходится на угольную промышленность, хотя здесь вредные выбросы уменьшились на 1,6%. Удельный вес металлургического комплекса составил в I квартале 28% областных выбросов, электроэнергетики – 39%.