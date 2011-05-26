«КАМАЗ» увеличил долю на рынке больших грузовиков Украины до 33,7%

Крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации ОАО «КАМАЗ» в январе-апреле т.г. увеличила свою долю на рынке Украины в сегменте грузовых автомобилей полной массой свыше 16 тонн на 5,16%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, 33,71%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор по маркетингу и рекламе ОАО «КАМАЗ» Ашот АРУТЮНЯН сегодня на пресс-конференции в Киеве в ходе «Дня клиента «КАМАЗа» в Украине».

По его словам, доля продукции «КАМАЗа» на рынке среднетоннажных грузовых автомобилей полной массой 8-16 тонн за 4 месяца 2011 года составила 12,33%, продемонстрировав прирост на 3,8% по сравнению с январем-апрелем 2010 г.

Также он добавил, что «КАМАЗ» рассматривает Украину в качестве одного из самых приоритетных рынков.

Кроме того, в рамках «Дня клиента «КАМАЗа» в Украине», впервые в Украине были представлены автомобили КАМАЗ модернизированного рестайлингового модельного ряда. В частности, это бортовой автомобиль КАМАЗ-65115-6010-78, самосвал КАМАЗ-43255-6010-99 с ёмкостью кузова 6,3 куб. м и 10 куб. м самосвал КАМАЗ-65115-6058-78.

Рестайлинг не только изменил внешний вид автомобилей нового модельного ряда. Одновременно было проведено и комплексное обновление всех основных узлов и систем. В результате существенно улучшились ключевые потребительские характеристики автомобилей: увеличены межсервисный интервал, удельная грузоподъёмность, ресурс, существенно снижен расход топлива. Кабина нового дизайна отличается не только современным обликом, но и повышенной комфортабельностью.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году «КАМАЗ» планирует увеличить продажи в Украине в 2 раза по сравнению с 2010 годом – до 1400 автомобилей

Справка УНИАН. Группа компаний «КАМАЗ» – крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации.

ОАО «КАМАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники: грузовые автомобили (более 30 моделей, свыше 400 комплектаций, автомобили с правым рулем), прицепы, автобусы, тракторы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент.

Дилерская сеть «КАМАЗА» в Украине включает 9 дилеров и 1 субдилера с головными офисами в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Чернигове и Николаеве и филиальной сетью, охватывающей всю Украину.

Координируют работу «КАМАЗА» в Украине его дочерние предприятия в Чернигове и Киеве – ООО «Торговая компания «КАМАЗ» и ООО «Торговое представительство КАМАЗ». «КАМАЗ» имеет на территории Украины 10 авторизированных сервисных центров.