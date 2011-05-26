ЛАЗ и компания «Рено» могут создать совместное производство микроавтобусов

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает возможность создания совместного производства микроавтобусов Львовским автобусным заводом и компанией «Рено».

Как передает пресс-служба министерства, об этом сообщил сегодня, 26 мая, вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ по итогам Международного транспортного форума (МТФ), проходящего 25-27 мая 2011 года в г. Лейпциг (Германия).

«Мы договорились о совместном проекте - в первую очередь речь идет о производстве микроавтобусов", - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По словам вице-премьер-министра Украины, также рассматривается возможность налаживания совместного производства автобусов скорой помощи для нужд Львова в контексте проведения Евро-2012.

Напомним, участие в нынешнем Международном транспортном форуме приняли министры транспорта 52 стран-членов МТФ: Германии, Армении, Австралии, Азербайджана, Беларуси, Украины, Бельгии, Боснии и Герцоговины, Болгарии, Канады, Кореи, Дании, Испании, Эстонии, США, РФ, Франции, Грузии, Венгрии, Индии, Исландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Мексики, Молдовы, Черногории, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Великобритании, Словакии, Швеции, Швейцарии, Турции и других стран ЕС. Справка УНИАН. Международный транспортный форум - это межправительственная организация, входящая в состав Организации экономического сотрудничества и развития.