Ежель приказал расследовать деятельность ряда предприятий Минобороны

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ приказал создать общую рабочую группу из представителей Департамента правового обеспечения, Контрольно-ревизионного департамента и некоторых других структурных подразделений военного ведомства для расследования деятельности отдельных предприятий Министерства обороны.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, такое поручение М.ЕЖЕЛЬ сделал во время расширенного заседания коллегии министерства, оценивая состояние соблюдения финансово-бюджетной дисциплины, сохранения и использования государственного имущества, внутреннего финансового контроля, результаты проверки Министерства обороны Государственной финансовой инспекцией и меры по устранению обнаруженных недостатков.

«Армия и преступность – понятие несовместимые», – подчеркнул министр обороны.

В ходе заседания М.ЕЖЕЛЬ также призвал присутствующих представителей Главного контрольно-ревизионного управления Украины совместно с военным ведомством начать работу по искоренению коррупции в сфере тендерных закупок и аутсорсинга.