«АвтоКрАЗ» создал новый автомобиль-мусоровоз

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ», в партнерстве с компанией «Велмаш-Украина» (г. Харьков), разработала новый тип контейнерного автомобиля-мусоровоза КрАЗ Н23.2 (МПР-2).

Как сообщила УНИАН пресс-служба холдинга, мусоровоз предназначен для механизированной загрузки, транспортировки и выгрузки бытового мусора, крупногабаритных строительных и промышленных отходов в сменных контейнерах.

Автомобиль-мусоровоз КрАЗ Н23.2 базируется на трехосном бескапотном шасси КрАЗ Н23.2, оснащенном новым шестицилиндровым рядным ярославским двигателем ЯМЗ-6501.10 (Евро-3) мощностью 362 л.с. и 9-ступенчатой механической коробкой передач 9JS200TA.

Шасси КрАЗ Н23.2 с новой кабиной над двигателем, по сравнению с капотными автомобилями КрАЗ, имеет меньшую габаритную длину и радиус поворота при одинаковой монтажной длине рамы, что обеспечивает высокую маневренность, возможность проезда и разворота в стесненных условиях городских кварталов.

Мультилифтовое оборудование МПР-2, установленное на шасси, включает в себя съемный контейнер объемом 30 м3 и кран-гидроманипулятор КМУ 90-01 с грейферным захватом, объемом 0,35 м3.

Автомобиль-мусоровоз имеет грузоподъемность 16 тонн и компонуется четырьмя съемными контейнерами.

Новое автомобильное шасси КрАЗ Н23.2 конструктивно рассчитано на установку и других типов мусоросборочного оборудования: мультилифтовой системы со сменными контейнерами без крана-гидроманипулятора МПР-1, самосвального бункера ВВЧ 120 с разгрузкой назад, имеющего свою гидросистему подъема бункера и надрамник, с помощью которого он устанавливается на раме шасси автомобиля.

Справка УНИАН. ХК “АвтоКрАЗ”, единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, входит в состав финансово-промышленной группы “Финансы и Кредит”, подконтрольной украинскому бизнесмену Константину ЖЕВАГО.

В 2010 году компания реализовала 1063 автомобиля, что почти вдвое превысило показатель 2009 года, а в текущем году планирует продать 2400-3000 автомобилей.