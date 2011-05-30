Украинский «Зенит-3SLБФ» в июле выведет на орбиту российский аппарат «Спектр-Р»

Украинская ракета-носитель «Зенит-3SLБФ» в июле с космодрома Байконур выведет на орбиту российский космический аппарат «Спектр-Р». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба космического центра «Южный» (РФ).

По информации пресс-службы, в данный момент в НПО им Лавочкина проводятся заключительные проверки аппарата «Спектр-Р». Планируется, что он будет доставлен на Байконур в первой половине июня.

«Спектр-Р» — астрофизическая обсерватория международного проекта «Радиоастрон». «Спектр-Р» предназначен для изучения солнечного ветра и межпланетного магнитного поля, галактик, квазаров, черных дыр и нейтронных звезд. Лаборатория имеет стартовую массу около 3850 кг.

"Спектр -Р" создан на базе универсальной платформы «Навигатор» разработки НПО им. Лавочкина.

Ракета-носитель «Зенит-3 SLБФ» спроектирована КБ «Южное» (Днепропетровск).

Первая и вторая ступень ракеты разработаны КБ «Южное» и изготовлены ГП ПО «Южмаш». Разгонный блок РН - «Фрегат-СБ», головной обтекатель и переходной отсек разработана и изготовлена НПО им. Лавочкина (Российская Федерация).