Суд признал Кременчугский автосборочный завод банкротом

Хозяйственный суд Полтавской области своим постановлением признал ООО «Кременчугский автосборочный завод» (КрАСЗ, Полтавская обл.) банкротом и открыл ликвидационную процедуру.

Об этом сказано в постановлении суда от 17 мая 2011 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Ликвидатором предприятия назначен арбитражный управляющий Петр СТОЦКИЙ, который до 20 июня должен провести инвентаризацию имущества, которое может принадлежать банкроту.

Первое заседание для заслушивания отчета ликвидатора назначено на 4 октября 2011 года.

Согласно описательной части постановления, по состоянию на 5 апреля 2011 года должник имеет перед кредитором - ЧП «АЗЧ Сервис» (Харьковская обл., инициатор дела о банкротстве) задолженность в объеме около 0,284 млн. грн., которая не была погашена. При этом исполнительной службой установлено отсутствие недвижимого имущества и транспортных средств, зарегистрированных за ООО «КрАСЗ», а также денег на расчетном счете.

Кроме того, согласно документу, в соответствии со справкой Единого госреестра юридических и физических лиц, по состоянию на 3 марта текущего года, внесена информация об отсутствии юрлица ООО «КрАСЗ» по указанному адресу, что является основанием для признания должника банкротом по упрощенной процедуре.

Дело о банкротстве ООО «КрАСЗ» по заявлению ЧП «АЗЧ Сервис» было возбуждено летом 2009 года.

Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящее в состав Группы компаний «АИС», осуществляет крупно-узловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26,0 га.) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.

В 2010 году КрАСЗ увеличил производство автомобилей различных марок и модификаций на 69,2%, по сравнению с 2009 годом, до 6 341 шт.