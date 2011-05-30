Кабмин в июне утвердит порядок использования 160 млн. евро от продажи Японии парниковых квот

Правительство Украины в июне утвердит порядок использования 160 млн. евро, полученных от продажи Японии углеродных единиц (парниковых квот). Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Государственного агентства экологических инвестиций Украины Иван ВАРГА сегодня в Киеве.

"Через 2-3 недели Кабинет министров утвердит порядок использования средств", - сказал он.

По словам И.ВАРГИ, средства будут направлены на снижение выбросов парниковых газов и энергосбережение.

"В настоящее время агентство рассмотрело около 1 тыс. проектов, из них 360 проектов были утверждены, еще 360 находятся на рассмотрении", - отметил он.

Первый заместитель председателя Госэкоинвестиций подчеркнул, что ранее средства, полученные за счет продажи Украиной парниковых квот, практически не использовались.

Как сообщалось, в феврале 2011 года завершилась реконструкция первого объекта за средства, полученные от продажи Японии парниковых квот, - Крымского республиканского учреждения "Клинический госпиталь инвалидов и ветеранов войны". На этом объекте были проведены работы по утеплению и отделке фасада, заменены окна.

Справка УНИАН. Киотский протокол был принят в японском городе Киото 12 декабря 1997 года. В нем определены порядок и принципы совместного выполнения обязательств по сокращению парниковых выбросов путем заключения специальных соглашений между сторонами протокола. Он вступил в силу 16 февраля 2005 года. В рамках действия протокола Украина продала Японии квоты на выброс парниковых газов в объеме 30 млн. единиц установленного количества (AAU).