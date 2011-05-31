Янукович поручил Азарову разработать программу обращения с отходами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ принять меры по повышению эффективности реализации государственной политики в сфере обращения с отходами.

Соответствующее поручение обнародовано на сайте главы государства.

В частности, президент поручил до 1 декабря 2011 подготовить и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект об общегосударственной программе обращения с отходами в Украине, к 1 ноября 2011 - обеспечить "разработку и рассмотрение в установленном порядке национального плана выполнения Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, ратифицированной Законом Украины от 18 апреля 2007 г. № 949-V ".

Кроме того, главе правительства поручено при подготовке проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» и подготовке законопроектов о Госбюджете на последующие годы предусматривать средства, необходимые для финансирования мероприятий, направленных на полное уничтожение накопленных на территории Украины непригодных для использования, запрещенных к применению химических средств защиты растений и отходов гексахлорбензола в зоне консервации Домбровского карьера (г. Калуш, Ивано-Франковская область)". Срок выполнения этого пункта - до 31 декабря 2013 года.

Также В.ЯНУКОВИЧ поручил до конца 2012 года "обеспечить решение вопроса по обезвреживанию высокотоксичных отходов, которые хранятся на территории государственного предприятия «Горловский химический завод » (г.Горловка, Донецкая область)".

До конца этого года премьер должен "решить вопрос по обезвреживанию высокотоксичных отходов, которые хранятся на территории государственного научно-производственного предприятия «Запад» (г. Киев); обеспечить разработку и функционирование информационно-аналитической системы комплексного государственного управления в сфере обращения с отходами; обеспечить подготовку и утверждение в установленном порядке комплекса мероприятий, направленных на создание инфраструктуры по:

- сбору, заготовке и утилизации изношенных шин, резинотехнических изделий и отходов резинотехнических производства;

- заготовке и утилизации непригодных для использования транспортных средств;

- сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации отработанных масел;

- сбору и утилизации электрического и электронного оборудования;

- обращению с медицинскими отходами.