КрАСЗ опровергает сообщение о его банкротстве

ООО ПО «Кременчугский автосборочный завод» (КрАСЗ) (Кременчуг, Полтавская обл.) опровергает сообщение о своем банкротстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам директор предприятия Николай ЧЕРНЫШ.

По его словам, суд признал банкротом другое предприятие - ООО «Кременчугский автосборочный завод».

«Ликвидационная процедура открыта относительно ООО «Кременчугский автосборочный завод», тогда как производством автомобилей занимается ООО ПО «Кременчугский автосборочный завод», - подчеркнул Н.ЧЕРНЫШ.

Он отметил, что ООО ПО «Кременчугский автосборочный завод» стало заниматься производством автомобилей три года назад.

Напомним, Хозяйственный суд Полтавской области постановлением от 17 мая 2011 года признал банкротом ООО "Кременчугский автосборочный завод" и открыл ликвидационную процедуру. Ликвидатором предприятия назначен арбитражный управляющий Петр СТОЦКИЙ, он до 20 июня должен провести инвентаризацию имущества, которое может принадлежать банкроту.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 году. Благодаря большим производственным площадям (50,7 га) и развитой инфраструктуре, ООО «КрАСЗ» удается наращивать объемы производства и вводить в эксплуатацию новые мощности, которые уже сейчас позволяют ежегодно производить около 40 тыс. автомобилей – легковых и грузовых, автобусов.

Технологический процесс производства и созданная на предприятии система качества позволяют контролировать продукцию на всех этапах сборки. Продукция ООО «КрАСЗ» сертифицирована в системе УкрСепро.

Группа компаний «АИС» – один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов. Компания предоставляет полный комплекс сервиса автомобилей, их предпродажную подготовку, гарантийное и послегарантийное обслуживание.