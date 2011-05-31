ВР приняла законопроект о предотвращении фальсификации лекарств

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые Законы Украины" по предотвращению фальсификации лекарственных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 247 народных депутатов из 296, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено законодательно определить понятие "фальсифицированные лекарственные средства". В частности, фальсифицированные лекарственные средства – лекарственные средства, изготовленные с нарушением установленных требований в части несоответствия нанесенной маркировки фактическому содержанию ингредиентов или содержания ингредиентов в несоответственном составе, отсутствия или недостаточного количества активных веществ, и/или лекарственные средства, которые не отвечают установленным требованиям по упаковке, в том числе с неправомерным использованием знака для товаров и услуг, копированием формы, упаковки, внешнего оформления товара другого производителя, а также лекарственные средства, которые произведены другим производителем, чем заявленный в регистрационном удостоверении.

Преднамеренное изготовление, приобретение или хранение с целью сбыта, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта лекарственных средств, которые заведомо не отвечают требованиям законодательства, установленным стандартам, нормам, правилам и техническим условиям (фальсификация лекарственных средств), если такие действия совершены в крупных размерах, карается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до трех лет, с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья и оборудования для их изготовления. Те же действия, если они совершены повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо в особо крупных размерах, а также производство фальсифицированных лекарственных средств с использованием оборудования, которое обеспечивает их массовое производство, караются лишением свободы на срок от трех до пяти лет, с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья, транспортных средств и оборудования для их изготовления. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если такие действия создали угрозу для жизни и здоровья людей, повлекли смерть лица или другие тяжкие последствия, караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья, транспортных средств и оборудования для их изготовления, и конфискацией имущества.

Фальсификация лекарственных средств, согласно законопроекту. считается совершенной в крупном размере - если стоимость фальсифицированных лекарственных средств в двести и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, а совершенной в особо крупном размере - если стоимость фальсифицированных лекарственных средств в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.