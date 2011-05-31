В Запорожье - многотысячная акция протеста металлургов и работников ГМК

Запорожье. В Запорожье проходит многотысячная акция протеста металлургов и работников горно-металлургической отрасли региона, выступающих против масштабных увольнений на предприятиях, основной причиной которых является рост цен на электроэнергию для крупных промышленных предприятий, вследствие чего работа предприятий ГМК становится нерентабельной.

В связи с многочисленностью акции протеста организаторы – Запорожский областной комитет профсоюза металлургов и горняков Украины изменил место ее проведения: митинг, который планировалось проводить на площади перед зданием запорожского облсофпрофа перенесен на более вместительную площадь Фестивальную перед зданием Запорожской ОГА.

В центре площади практически полностью заполненной людьми со знаменами запорожских промгигинтов и плакатами-призывами к власти не допустить уничтожения предприятий основной бюджето-наполняющей отрасли Украины, устанавливается черной гроб с названием трех крупных представителей горно-металлургической отрасли: «Запорожский завод ферросплавов», «Маганецкий ГОК» и «Орджоникидзевский ГОК».

По словам участников акции протеста, данное действо – «символическое отображение того, что сейчас происходит в реальности: предприятия намеренно хоронят».

По данным представителей профсоюзов, выступающих на акции протеста, «горно-металлургический комплекс, при всем своем потенциале, трещит по швам».

«За 10 лет в запорожском регионе сокращено около 18 тысячи рабочих, при этом 7 тысяч рабочих сократили только за последние два года», - утверждает председатель Запорожского областного комитета профсоюза металлургов и горняков Украины Валерий КОЗУБ. Причиной резкого осложнения экономического положения предприятий ГМК является рост затрат на электроэнергию, произошедший вследствие повышения тарифов и перевода предприятий на 2-ой класс потребления электроэнергии.

По его словам, последствия остановки предприятий, резкое сокращение численности и выброс трудового потенциала в теневую экономику для Запорожской области будут катастрофическими, так как в ГМК Запорожской области трудится более 60 тыс. человек от которых зависит уровень жизни их семей – свыше 200 тыс. человек.

Одной из главных причин создавшейся социально-экономической нестабильности, по словам участников акции протеста, является «осуществление рыночных реформ без государственного регулирования экономики». В частности - формальный подход к регулированию рынка электроэнергии.

В акции принимают участие представители коллективов всех запорожских промгигантов, поддержать которых прибыли металлурги и горняки Днепропетровской, Донецкой и ряда других областей Украины.

По предварительным данным, акция протеста, в которой планировалось участие 4000 человек, собрала не менее 5 тысяч рабочих.

Как сообщал УНИАН, по данным председателя Запорожского областного комитета профсоюза металлургов и горняков Украины Валерия КОЗУБА, «причина проведения акции протеста – масштабные сокращения людей, которые на большинстве предприятий вызваны экономической ситуацией, спровоцированной в первую очередь, мягко говоря «странной» госполитикой в отношении крупнейших бюджето-наполняющих предприятий региона», - сообщили в обкоме профсоюзов.

В руководстве предприятий, рабочие которых выходят на акцию протеста, информацию о проведении масштабных сокращений и его причинах подтвердили.

Так, в частности, по словам председателя правления ПАО „ЗЗФ” Павла КРАВЧЕНКО, на Запорожском заводе ферросплавов в связи с вынужденным закрытием 2 крупных цехов предприятия из-за непомерных затрат на электроэнергию под сокращение попадают 1900 из 3 400 рабочих ПАО «ЗЗФ».

«Основная причина сложившейся ситуации – перевод Запорожского завода ферросплавов с 2011г. с 1-го на 2-й класс потребления электроэнергии, что вызвало существенный рост затрат на электроэнергию доля которой в себестоимости продукции достигла 42%-47% (в зависимости от вида ферросплавов), что привело к настолько существенному снижению конкурентоспособности продукции, что по итогам работы за 5 месяцев 2011г. мы вынуждены закрывать цеха», - сообщил П. КРАВЧЕНКО.

По его словам руководство предприятия неоднократно обращалось с просьбой изменить тариф в НКРЭ, НАК ЭКУ, Минтопэнерго и Кабинет Министров Украины, однако позитивного решения вопроса не добилось.

«В результате мы вынуждены сокращать производство, а государство терять миллионы гривен: из-за повышения тарифов мы существенно - более, чем в 2,5 раза сократили потребление электроэнергии, в связи с чем за 5 месяцев 2011 года государство недополучило за электроэнергию 328 млн. грн.», - констатировал П. КРАВЧЕНКО