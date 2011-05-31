В Николаеве спущен на воду первый буксир серии по заказу компании «Нибулон»

На Николаевском судостроительном заводе «Океан» спущен на воду первый буксир проекта POSS-115 «NIBULON-1», построенный по заказу сельскохозяйственного предприятия «Нибулон».

В пресс-релизе пресс-центра компании, которым располагает УНИАН, сказано, что буксир спроектирован на класс Регистра судоходства Украины: КМ ЛП4 III ЗП А1 «Буксир». Длина – 37,81 м, ширина – 11,52 м, осадка – 2,4 м, дедвейт – 150 тонн. Скорость свободного хода – 11,5 узлов, скорость в караване – не меньше 5 узлов.

В качестве главных двигателей на судне установлены два высокооборотных двигателя мощностью 940 кВт каждый производства компании «Mitsubishi»; в качестве вспомогательных – два двигателя марки «Volvo».

На судне возможно создать запас топлива, воды, масла и провизии на 12 суток.

Технические характеристики буксиров этой серии позволяют использовать их для проводки толканием или буксированием несамоходных судов, обслуживать их и другие плавсредства в портах, предоставлять помощь в проведении швартовых операций. Высокий ледокольный класс позволяет использовать такие суда в качестве ледокольных буксиров в зимнее время.

Суда разработаны для эксплуатации на внутренних водных путях Украины и учитывают их особенности, имеют смешанный класс плавания, соответствуют нормам экологического законодательства Европейского Союза.

Строительство серии началось 30 июня 2010 года.

Создание буксирного флота осуществляется в рамках масштабной инвестиционной программы СП «Нибулон», целью которой является возрождение Днепра и Южного Буга как судоходных транспортных артерий Украины. Буксиры по техническому заказу компании проектировались отечественными конструкторскими бюро «Торола Дизайн Груп», изготавливаются из украинской стали, в процессе строительства задействован ряд украинских предприятий.

Судостроительный проект «Нибулона» финансируется при поддержке правительства Королевства Нидерланды. В 20111 году получено также согласие на участие в проекте Шведского кредитного общества «ЕКМ», предоставлена гарантия в размере 4,3 млн. евро. Голландское экспортное агентство «Atradius» предоставляет гарантии в размере 4,1 млн. евро.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" – совместное украинско-венгерско-английское сельскохозяйственное предприятие, созданное в 1991 году. Является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.