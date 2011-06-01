«Метинвест» начинает реализацию продукции Молдавского метзавода

«Метинвест», вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний, начинает реализацию продукции Молдавского металлургического завода (ММЗ).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Группы «Метинвест».

Согласно сообщению, сортовой прокат будет реализовываться на рынок Украины через сервисные металлоцентры компании «Метинвест-СМЦ» и оптовый канал сбыта – «Метинвест-Украину», а также на экспортные рынки через «Метинвест Евразию» и «Metinvest-Internationa».

В пресс-центре отметили, что постоянное расширение сортамента свидетельствует о том, что «Метинвест» выделяет удовлетворённость клиентов в качестве первого приоритета. Дополнив продаваемый сортамент арматурой ММЗ, компания сможет предоставить своим клиентам полную линейку арматурного проката, а также катанку высокого качества.

Продукция производства Молдавского метзавода будет доступна на рынках Украины, стран СНГ, Российской Федерации, а также на традиционных для компании экспортных рынках дальнего зарубежья. Уже за первый месяц (до конца июня) «Метинвест» планирует реализовать более 7 тыс. тонн продукции ММЗ на внутренний рынок, около 14 тыс. тонн на рынок Российской Федерации и около 12,5 тыс. тонн на рынки дальнего зарубежья.

По словам директора по продажам Дивизиона стали и проката Группы «Метинвест» Дмитрия НИКОЛАЕНКО, «программа партнерства с Молдавским металлургическим заводом предусматривает не только расширение сортамента наших каналов сбыта, но и возможность предоставить нашим клиентам продукцию, которая обладает высоким качеством и необходимой сертификацией», - объяснил директор.

Справка УНИАН. ООО “Метинвест-СМЦ” (сеть сервисных металлоцентров) - розничный канал сбыта службы продаж Дивизиона стали и проката Группы "Метинвест" в Украине и Восточной Европе. Компания занимается сбытом продукции предприятий Группы "Метинвест" и других предприятий Украины и стран СНГ. На данный момент в сеть "Метинвест-СМЦ" входят 12 металлоцентров в гг. Киев, Донецк, Днепропетровск, Харьков, Кременчуг, Кривой Рог, Мариуполь, Николаев, Одесса, Севастополь, Симферополь. Сортамент продукции включает более 900 позиций.

ООО “Метинвест-Украина” - оптовый канал сбыта службы продаж Дивизиона стали и проката Группы "Метинвест". Компания занимается сбытом продукции под брендом МЕТІНВЕСТ® на рынках Украины и стран СНГ. Основными потребителями «Метинвест-Украина» являются ведущие предприятия тяжелого машиностроения, судостроения, вагоностроения, горно-металлургического комплекса, метизной и угольной отраслей, а также национальные железные дороги Украины и СНГ. ООО “Метинвест-Украина” является крупнейшей металлоторговой компанией в Украине и СНГ с объемом реализации более 1 млн. тонн в год.

Служба продаж представлена следующими компаниями: Metinvest International SA - экспорт металлопроката за пределы Украины и СНГ, Метинвест-СМЦ - продажи металлопродукции через сервисные металлоцентры в Украине и Юго-Восточной Европе, Метинвест Евразия – экспорт металлопродукции в Россию, Метинвест-Украина – продажи промышленного сортамента металлопроката вагонными нормами в Украине и экспорт в страны СНГ.

«Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и Смарт-Холдинг (25%) совместно управляющие компанией.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».

Молдавский металлургический завод сдан в эксплуатацию в январе 1985 года. Проектная мощность составляла 684 тыс. т/год по стали и 500 тыс. т/год по готовому прокату.