Фирташ подтвердил свое участие в тендере на приобретение российского ОАО «Минудобрения»

Глава Совета директоров Group DF Дмитрий ФИРТАШ подтвердил, что участвует в тендере на приобретение российского предприятия по производству минеральных удобрений ОАО «Минудобрения» (г. Россошь). Об этом он рассказал в интервью журналу «Фокус».

По словам Д.ФИРТАША, его Группа является единственной украинской компанией, которая принимает участие в тендере. Стартовая цена сделки оценивалась в 1 млрд. долларов, но на данный момент Группа уже подтвердила свою заявку на уровне 1,4 млрд. долларов, сказал он.

«ОАО «Минудобрения» - это огромный завод очень хорошего качества. Его преимуществом для нас является то, что он находится всего в 100 километрах от украинской границы и получает газ по 80 долларов», - отметил Д.ФИРТАШ.

Справка УНИАН. Под контролем Д.ФИРТАША находится почти 70% производства аммиака в Украине, около 60% – карбамида и 100% – аммиачной селитры. В феврале этого года стало известно, что Д.ФИРТАШ купил Черкасский "Азот", в сентябре 2010 г. было объявлено, что концерн "Стирол" вошел в Ostchem Group – химический холдинг в составе Group DF, а в начале февраля подтвердилось приобретение бизнесменом Северодонецкого "Азота". В Украине Group DF контролирует также "Ривнеазот".

ОАО «Минудобрения» (г.Россошь) – крупное предприятие химической промышленности России, единственный производитель минеральных удобрений в Центрально-Черноземном регионе.