СП «ОАК – Антонов» приступило к работе

Москва. Состоялось первое заседание Совета директоров совместного российско-украинского предприятия – Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ОАК – Антонов».

Как сообщили УНИАН в ОАК, основными вопросами, рассмотренными на заседании, стали выборы руководящих органов совместного предприятия, утверждение бюджета и организационной структуры ООО «ОАК – Антонов», определение планов его деятельности на ближайшее время.

Председателем Совета директоров ООО «ОАК – Антонов» избран председатель Правления Государственным авиастроительным концерном (ГАК) «Антонов» Дмитрий КИВА, его заместителем – вице-президент Открытого акционерного общества (ОАО) «ОАК» Александр ТУЛЯКОВ.

Совет директоров одобрил оперативный план работы ООО «ОАК – Антонов» на ближайшие полгода и организационную структуру предприятия. Совет директоров также утвердил бюджет совместного предприятия на начальном этапе. Источниками покрытия расходной части бюджета ООО «ОАК – Антонов» станут договоры, заключаемые ООО «ОАК – Антонов» с ОАО «ОАК», ГАК «Антонов» и другими предприятиями в рамках исполнения утвержденного оперативного плана работы СП.

Как сообщалось, решением общего собрания учредителей генеральным директором ООО «ОАК – Антонов» был избран Юрий ГРУДИНИН.

Справка УНИАН. Учредителями ООО «ОАК – Антонов» являются на паритетной основе ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов»: 50% доли совместного предприятия находится в собственности российского партнера, 50% доли – украинского. Принципы формирования руководящих и исполнительных органов ООО «ОАК – Антонов» определены Соглашением об учреждении совместного предприятия, заключенным между ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов» 27 октября 2010 года в присутствии председателя правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Совет директоров ООО «ОАК – Антонов» сформирован исходя из принципа представительства. Он состоит из 12 членов, шесть из которых предлагаются ОАО «ОАК», шесть других – ГАК «Антонов».