«Укрспецэкспорт» предоставит заводу им. Малышева помощь в погашении долгов по зарплате

Государственная компания «Укрспецэкспорт» предоставит ГП «Завод им. Малышева» - главному производителю бронетехники в Украине - помощь в погашении долгов по заработной плате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседание областного трехстороннего социально-экономического совета в Харьковской облгосадминистрации заместитель генерального директора завода им. Малышева Андрей ЗИМА.

По его словам, общая сумма невыплаченной зарплаты на заводе на 1 июня составляла 33,2 млн. грн., и одними из главных причин этого являются недофинансирование контрактов государственного заказа и в целом отсутствие финансирования производства на протяжении нынешнего года.

«Финансовое положение завода резко ухудшилось из-за невыплаты заказчиком денег за работу завода. Вследствие недофинансирования контрактов государственного оборонного заказа и отсутствие финансирования в течение этого года завод вложил собственные средства в реализацию проекта «Булат» - 34,5 млн. грн. и проекта «Оплот» - 15,5 млн. грн. Выходит, 50 млн. грн. мы вложили сами. А на очереди у нас еще 6 танков, которые мы должны отгрузить», - сказал А.ЗИМА.

Он сообщил, что для выхода из положения финансовую помощь заводу предложила госкомпания «Укрспецэкспорт».

«Руководство компании недавно приезжало в Харьков. Была достигнута договоренность о том, что компания будет оказывать заводу финансовую помощь в размере около 5 млн. грн. в неделю. Финансирование начнется со следующей недели. Из этих средств работникам завода будет выплачено 12 млн. грн.», - сообщил А.ЗИМА.

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» - главный производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским машиностроительным бюро машиностроения им. Морозова (ХКБМ) и Харьковским двигателестроительным конструкторским бюро (ХКБД) предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, имеющейся на вооружении многих стран мира.

Государственная компания «Укрспецэкспорт» (Киев) - уполномоченный государством посредник, осуществляющий внешнеэкономическую деятельность в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военного и специального назначения.