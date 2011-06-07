«УкрАвтоПром» инициирует спецрасследование по импорту в Украину легковых авто

Ассоциация автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром» обратилась с заявлением в Министерство экономического развития и торговли Украины с инициативой проведения специального расследования по импорту в Украину легковых автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации «УкрАвтоПром».

В сообщении отмечается, что в частности, «УкрАвтоПром» просит провести спецрасследование по импорту в Украину легковых автомобилей с объемом двигателя от 1000 куб. см до 1500 куб. см и от 1500 куб. см до 2200 куб. см, которые классифицируются согласно УКТ ВЭД по кодам: 8703221000 и 8703231910.

«Инициировать начало специального расследования вынудило значительное увеличение соотношения между импортом и собственным производством, и как следствие – стремительное падение продаж на внутреннем рынке, что привело к резкому сокращению объемов производства, численности работающих и значительного ухудшения финансово-экономического состояния предприятий», – отмечается в сообщении.

Также в сообщении сказано, что автопромышленники Украины просят правительство применить предварительные специальные меры и, по результатам расследования, установить ввозную пошлину сроком на 4 года на легковые автомобили по вышеуказанным кодам УКТ ВЭД, что позволит национальным товаропроизводителям возобновить «статус-кво» на внутреннем рынке.

Напомним, с 2002 года по 2006 год в Украине уже действовало квотирование импорта российских автомобилей с объемом двигателя 1-1,5 тыс. куб. см, которое было введено по результатам специального расследования, проведенного Минэкономики Украины по инициативе «УкрАвтоПрома».

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром» была создана в 1997 году. Учредителями «УкрАвтоПрома» выступили более 20 предприятий, среди которых - ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и др. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.

Главной задачей ассоциации является представительство и защита интересов украинских автопроизводителей в международных и государственных институтах, а также координация усилий предприятий в области автомобилестроения с учетом мировых тенденций развития производства транспортных средств.

Так, с 19 января 1998 года «Укравтопром» является членом ассоциации OICA (Международная ассоциация автопроизводителей) - весомой в мире автомобилестроения организации, которая объединяет 32 страны-производителей автотехники.