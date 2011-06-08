Доналоговый убыток метпредприятий сократился на 36,4%

В январе-апреле 2011 года металлургическая отрасль Украины сократила отрицательный результат от обычной деятельности до налогообложения (доналоговый убыток) по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 36,4% - с 2,633 млрд. грн. до 1,675 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор ОП «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сообщил на балансовом совещании предприятий горно-металлургического комплекса в Днепропетровске 8 июня.

При этом рентабельность металлургов за 4 месяца 2011 г. составила «минус» 1,2% против «минус» 5,5% в январе-апреле 2010 г.

Затраты на 1 гривню произведенной продукции в целом по отрасли в январе-апреле 2011 г. составляли 1,01 грн., в то время как за аналогичный период прошлого года - 1,06 грн.

«Затраты металлургов сокращаются, однако, по-прежнему, превалируют над стоимостью металлопродукции», - отметил В.ХАРАХУЛАХ.

В числе предприятий с более низким уровнем себестоимости В.ХАРАХУЛАХ отметил Алчевский МК, «АрселорМиттал Кривой Рог», «Запорожсталь», «Днепроспецсталь».

«У этих предприятий затраты на 1 грн. произведенной продукции ниже 1 грн., в частности, у «АрселорМиттал Кривой Рог» - 89 коп», - сообщил. В.ХАРАХУЛАХ.

Положительный финансовый результат до налогообложения по итогам 4 месяцев 2011 г. получили АМКР (почти 1 млрд. грн.), «Запорожсталь» (25 млн. грн.), «Донецкий металлопрокатный завод и «Днепроспецсталь».

«Все остальные были с минусами и остались с минусами, у некоторых убытки увеличились», - отметил гендиректор «Металлургпрома».

Напомним, отрицательный финансовый результат до налогообложения металлургической отрасли Украины по итогам I квартала 2011 г. сократился по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 1 млн. грн. (на 37%), до 1,7 млрд. грн, отрицательная рентабельность снизилась с 8,5% до 2,5%.