В мае среднесуточное производство метпродукции вернулось на уровень февраля

В мае среднесуточное производство чугуна, стали и проката сократилось до уровня февраля, который был для металлургов не самым лучшим месяцем 2011 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор ОП «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сообщил на балансовом совещании предприятий горно-металлургического комплекса в Днепропетровске 8 июня.

По данным «Металлургпрома», среднесуточное производство чугуна в мае т.г. сократилось по сравнению с апрелем на 2,6% - до 78,3 тыс. т, стали - на 3% - до 97,3 тыс. т, при этом среднесуточное производство проката выросло на 0,1% - до 89,5 тыс. т.

В начале июня темпы производства продолжили снижаться. За 6 суток июня среднесуточное производство чугуна составило 77,2 тыс. т, стали - 90,7 тыс. т, проката - 78,3 тыс. т.

В целом в мае т.г. по сравнению с апрелем производство чугуна выросло на 0,5% - до 2,426 млн. т, выплавка стали увеличилась на 0,3% - до 3,017 млн. т, производство проката выросло на 3,4% - до 2,774 млн. т.

В январе-мае 2011 г металлурги нарастили объемы производства чугуна на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11,969 млн. т, стали - на 6% - до 14,691 млн. т, проката - на 6% - до 13,722 млн. тонн.

По данным «Металлургпрома», по состоянию на 7 июня, на метпредприятиях в работе находятся 30 доменных печей из 36 (83%), 19 конвертеров из 21 (90%), 13 мартеновских печей из 21 (63%) и 7 электропечей из 15 (47%).